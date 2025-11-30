Un cacciatore ha sparato al nostro amato cane Bart ora confessi
Fermo, 30 novembre 2025 – C’è una pista che i carabinieri stanno battendo in modo serrato per capire chi è stato a sparare a Bart, il pastore macedone di sette anni che lotta tra la vita e la morte nella clinica veterinaria di Tolentino. I militari avrebbero individuato il colpevole in un cacciatore della zona. A questo punto, prima che i carabinieri procedano, sarebbe meglio che si presentasse spontaneamente in caserma per spiegare il perché del gesto e come sono andate le cose. Disperati per le condizioni di salute di Bart i padroni del cane, Donato Florio e sua moglie: «Purtroppo il nostro Bart continua a perdere sangue per una probabile emorragia interna e ci sarà bisogno di molte trasfusioni, visto che è caduto in una profonda anemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
