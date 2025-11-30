Un bignami per difendersi dai lupi | Conoscere significa convivere

"La conoscenza dei comportamenti adeguati è il primo strumento di convivenza con il lupo". Con questo principio l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha diffuso un avviso dedicato ai comportamenti corretti da adottare nelle aree potenzialmente frequentate dal lupo, dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini di avvistamenti nel territorio termale. Grazie a una sinergia con la Regione Toscana, il Comune ha iniziato un dialogo costante per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi. Come primo passo di una più ampia campagna informativa, sul sito istituzionale è stato pubblicato un avviso con indicazioni pratiche: cosa fare in caso di incontro, quali comportamenti evitare e quali precauzioni adottare per ridurre ogni rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un bignami per difendersi dai lupi: "Conoscere significa convivere"

Contenuti che potrebbero interessarti

"Il problema non è il numero di agenti ma è che non li si lascia lavorare!" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Un bignami per difendersi dai lupi: "Conoscere significa convivere" - "La conoscenza dei comportamenti adeguati è il primo strumento di convivenza con il lupo". Come scrive lanazione.it

Milano 2027, la stoccata di Lupi a Sorte: "Da Bergamo è difficile conoscere la città..." - Lupi: "Sono 15 anni che non vinciamo a Milano, tante volte abbiamo sbagliato il programma o il nome" “Sono 15 anni che non vinciamo a Milano, ci sarà una ragione. Lo riporta affaritaliani.it