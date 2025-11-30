Un altro suicidio nel caso Cantat

«Un caso maledetto», lo ha definito la sua ex avvocata, con parole quanto mai pertinenti. François Saubadu si è suicidato. Il nome della vittima è poco conosciuto al grande pubblico italiano, anche se in molti lo avranno ascoltato nel documentario di Netflix dal titolo «Da rockstar ad assassino: il caso Cantat». Tutto ruota proprio attorno al cantante e musicista francese Bertrand Cantat, leader del gruppo Noir Désir, una delle band più influenti della scena musicale francese degli anni ’90. La star francese nel 2004 venne riconosciuta colpevole di omicidio preterintenzionale, cioè non premeditato, dopo la morte violenta della sua compagna, l’attrice francese Marie Trintignant, nel 2003 a Vilnius, in Lituania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un altro suicidio nel caso Cantat

