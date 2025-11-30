Un 2025 intenso e pieno di attività per il Cpae

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude un altro anno decisamente ricco ed intenso per il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) che alla Volta del Vescovo ha idealmente salutato gli associati rilanciando l’invito agli eventi del 2026. Tanti i temi sul piatto: dal consuntivo del 2025, alle elezioni per il rinnovo del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

