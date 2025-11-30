Un 2025 intenso e pieno di attività per il Cpae
Si chiude un altro anno decisamente ricco ed intenso per il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) che alla Volta del Vescovo ha idealmente salutato gli associati rilanciando l’invito agli eventi del 2026. Tanti i temi sul piatto: dal consuntivo del 2025, alle elezioni per il rinnovo del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non hai visto la battaglia di ieri contro la L84 Torino? O vuoi riviverla dall'inizio alla fine? Gli Highlights Ufficiali della gara! Un match intenso, pieno di emozioni e giocate spettacolari. Ascolta anche l'analisi a caldo del Mister: le dichiarazioni post-gara del tecni - facebook.com Vai su Facebook
Unghie autunno 2025, il marrone intenso domina le tendenze: da Aurora Ramazzotti a Caterina Balivo, le celebs puntano sulla raffinatezza - Dimenticate smalti frizzanti e colori pop: per l’autunno 2025 il vero must è la manicure marrone intenso. Segnala leggo.it
Unghie autunno 2025, il marrone intenso domina le tendenze: da Aurora Ramazzotti a Caterina Balivo, le celebs puntano sulla raffinatezza - Anche la conduttrice punta sul marrone intenso dal finish lucido, una delle tonalità must dell’autunno 2025. leggo.it scrive