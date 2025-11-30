Umbria terra di vivacità culturale Trasformare il settore in sviluppo

PERUGIA – "L‘Umbria regione di straordinaria intensità culturale". Lo dice il rapporto "Io sono cultura 2025" realizzata da fondazione Symbola, Unioncamere, centro studi Tagliacarne e Deloitte. I dati Siae la certificano prima in Italia per numero di spettacoli ogni 1.000 abitanti, con 79 eventi rapportati alla popolazione, contro una media nazionale di 57. Non un exploit, ma di una costante: sale cinematografiche vive e partecipate, oltre 1,3 milioni di ingressi nel 2023, circa 1,5 biglietti pro capite, risultato che supera anche le regioni più grandi. A fornire il quadro è la Camera di commercio dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Umbria terra di vivacità culturale. Trasformare il settore in sviluppo"

