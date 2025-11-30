Ultimissime Juve LIVE | ansia per i tempi di recupero di Vlahovic battibecco tra Spalletti e un tifoso
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 30 novembre 2025. Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari: «Fate schifo!»; «Dimmi cosa vuoi». Il battibecco allo Stadium. Ultimissime Juve LIVE – 29 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook
Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime Vai su X
??FenomenYildiz: Juve rimonta il Cagliari! Ansia Vlahovic: salta Napoli??? | OneFootball - raggiunto i 20 gol con la maglia della Juventus a 20 anni e 209 giorni, superando in questa statistica il suo idolo, Alessandro Del Piero, che ... Secondo onefootball.com
Infortunio Wälti, ansia Juventus Women: problema muscolare per la centrocampista bianconera, cosa filtra in vista del Lione - Infortunio Wälti, la svizzera si tocca la coscia ed esce contro il Genoa: ansia in vista del Lione, al suo posto entra la veterana Rosucci (invito a Biella) – Non c’è pace per l’infermeria della Juven ... Lo riporta juventusnews24.com
Juventus, ansia per Vlahovic: l’attaccante ancora a parte - Juventus, ansia per Vlahovic: l’attaccante ancora a parte, secondo Gazzetta. Si legge su tuttojuve.com