Ultimissime Inter LIVE | le dichiarazioni dei giocatori e di Chivu dopo il successo contro il Pisa
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 29 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 28 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
? Le ultimissime sull' #Inter tra campo e mercato: le richieste in mezzo e un gioiello in vendita che piace a Chivu NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e Lorenzo Polimanti Vai su X
Le ultimissime sull'Inter pre-Atletico: Carlos Augusto o Luis Henrique a destra? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Pisa-Inter, le ufficiali: Chivu rilancia Luis Henrique. Gioca Acerbi in difesa, riecco Mkhitaryan in panchina - Dimenticare l’ultima settimana, cercare anche un pizzico di buona sorte in più (ma l’assenza di Ange- Segnala msn.com
Inter-Lazio, diretta: Lautaro-Bonny, Chivu primo con la Roma. Tutte le dichiarazioni - I nerazzurri per prendersi la vetta della classifica contro i biancocelesti che vogliono proseguire il buon momento ... Lo riporta tuttosport.com
Il Milan vince il derby! Pulisic gol e Maignan salva tutto: Inter ko. Le dichiarazioni in diretta - Il Milan vince il derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Maignan a Calhanoglu. Scrive tuttosport.com