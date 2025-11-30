Ufficiale Sanremo 2026 | Conti annuncia i 30 Big e scoppia il dibattito sui social

Pochi minuti fa Carlo Conti ha annunciato l’elenco ufficiale dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Scelte che già stanno facendo discutere sui social. Le date della 76esima edizione della kermesse sono dal 24 al 28 febbraio 2026. Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassman Sayf Arisa Tredici Pietro Sal da vinci Samurai Jay Malika Ayane Luchè Raf Bamabole di pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA e Aka7even Dargen d’Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo CinemaSerieTV. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

