Ucraina Yermak ora fa l’eroe incompreso | Sono disgustato | vado al fronte

L’ira dell’ex plenipotenziario, coinvolto nel caso mazzette: «C’è chi conosce la verità eppure non mi sostiene». Via al risiko per la successione nel gabinetto del presidente. Sul quale il popolo mormora: poteva non sapere?. Ancora raid sulle centrali: in 600.000 al buio nell’area della capitale. La resistenza colpisce petroliere nemiche.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ucraina, Yermak ora fa l’eroe incompreso: «Sono disgustato: vado al fronte»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov. Lo ha stabilito il presidente Zelensky. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione. - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, via #Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è #Umerov. ? di Raffaella Coppola Vai su X

Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky - “Il presidente avrebbe dovuto agire prima ma ha fatto la cosa giusta, accettando le dimissioni”, dice a Fanpage ... Si legge su fanpage.it

Ucraina, indagine sulla corruzione: lascia Yermak, braccio destro di Zelensky. Umerov è il nuovo capo negoziatore - Il presidente ucraino fa sapere che «il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina» e nuovo «capo della delegazione, insieme al suo team, è già in viaggio verso gli Stati Uniti». Scrive editorialedomani.it

Lo scandalo della corruzione fa saltare la sedia di Andriy Yermak, il fedele di Zelensky e capo della squadra negoziale dell'Ucraina nei colloqui di pace - Diversi analisti interpretano le sue dimissioni, avvenute poche ore dopo che la sua proprietà è stata perquisita dalle agenzie anticorruzione ucraine, come un chiaro tentativo di superare il caos poli ... Come scrive today.it