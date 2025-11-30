Ucraina via ai colloqui Washington-Kiev a Miami Putin vedrà l’inviato Usa Witkoff entro il 4 dicembre

Ci sarà anche il segretario di Stato americano Marco Rubio - con l'inviato speciale Witkoff e Kushner - ai colloqui con una delegazione ucraina oggi in Florida

Gli Stati Uniti conducono colloqui segreti ad Abu Dhabi tra Ucraina e Russia

Guerra ucraina, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre.

"Piano di pace" Russia-Ucraina: qual è l'ultima versione dopo i colloqui USA-Kiev? - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invierà l'inviato speciale Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana, mentre il segretario dell'esercito americano Daniel Driscoll incontrerà funzionari ...

Vi spiego il ruolo di Pechino nella pace in Ucraina. Scrive Sisci - La Cina è l'elefante nella stanza dei colloqui di pace ucraini, e il piano Witkoff sembra un modo per far sì che la Russia ne esca vincitrice mentre gli Stati Uniti e la Cina si distruggono a vicenda.