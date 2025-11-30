Ucraina via ai colloqui Washington-Kiev a Miami Putin vedrà l’inviato Usa Witkoff entro il 4 dicembre

Ucraina, via ai colloqui Washington-Kiev a Miami. Putin vedrà l'inviato Usa Witkoff entro il 4 dicembre

ucraina via colloqui washingtonGuerra ucraina, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Riporta ilmessaggero.it

ucraina via colloqui washington“Piano di pace” Russia-Ucraina: qual è l’ultima versione dopo i colloqui USA-Kiev? - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invierà l’inviato speciale Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana, mentre il segretario dell’esercito americano Daniel Driscoll incontrerà funzionari ... Come scrive oltrelalinea.news

ucraina via colloqui washingtonVi spiego il ruolo di Pechino nella pace in Ucraina. Scrive Sisci - La Cina è l’elefante nella stanza dei colloqui di pace ucraini, e il piano Witkoff sembra un modo per far sì che la Russia ne esca vincitrice mentre gli Stati Uniti e la Cina si distruggono a vicenda. Segnala formiche.net

