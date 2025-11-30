Ucraina vertice in Florida tra la delegazione Usa e quella di Kiev | Colloqui duri ma costruttivi

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colloqui in Florida tra alti funzionari statunitensi e una delegazione dell’Ucraina, volti a porre fine alla guerra, sono “ duri ma molto costruttivi “. Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte a conoscenza diretta dei negoziati. La fonte ha affermato che l’incontro ha incluso la discussione di alcune delle “questioni più delicate” per la risoluzione della guerra. Nel frattempo, il primo viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya ha condiviso sui social media una valutazione ottimistica dei colloqui. “È stato un buon inizio per l’incontro in corso. Molto coinvolgente e finora costruttivo”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina vertice in florida tra la delegazione usa e quella di kiev colloqui duri ma costruttivi

© Lapresse.it - Ucraina, vertice in Florida tra la delegazione Usa e quella di Kiev: “Colloqui duri ma costruttivi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina vertice florida delegazioneUcraina, l'incontro in Florida tra i negoziatori Usa e la delegazione di Kiev - Una delegazione Usa ha incontrato domenica in Florida una delegazione di negoziatori ucraini. msn.com scrive

ucraina vertice florida delegazioneIl summit in Florida sul piano di pace, Rubio: «Vogliamo un’Ucraina sovrana» - Witkoff è atteso entro il 4 dicembre a Mosca per un incontro con Putin. Lo riporta editorialedomani.it

ucraina vertice florida delegazioneFlorida, al via colloqui pace per Kiev - Al via i colloqui in Florida tra gli Usa e la delegazione ucraina capeggiata da Umerov per discutere del piano di pace per l'Ucraina. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Vertice Florida Delegazione