Ucraina Umerov nuovo capo negoziatore di Kiev dopo dimissioni di Yermak oggi a Miami negoziati con Rubio e Witkoff per piano di pace
I negoziati sulla proposta Usa, poi riveduta assieme a Kiev, si sono praticamente troncati dopo il caso che ha travolto Yermak, che guidava le delegazioni negli incontri Rustem Umerov è stato nominato nuovo capo delegazione di Kiev per i negoziati sull'Ucraina. Una scelta obbligata dopo le di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Ucraina Nuovi attacchi russi nella notte: 1 morto e 1 ferito nell'oblast di Kiev. Oggi i colloqui in Florida sul piano di Trump per la pace. Dal Segretario di Stato Rubio la delegazione di Kiev guidata da Umerov, subentrato a Yermak, travolto dallo scandalo corr Vai su X
Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov. Lo ha stabilito il presidente Zelensky. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Nuovi attacchi nella notte vicino Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Segnala tg24.sky.it
Ucraina, Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: “Troverà un modo per finire la guerra” - Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky ... fanpage.it scrive
Ucraina, dopo scandalo corruzione Zelensky si affida a Umerov: “Troverà modo per far finire guerra” - La guerra in Ucraina e il caso corruzione che ha colpito i vertici di Stato vicini anche a Zelensky. Si legge su newsmondo.it