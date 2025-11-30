Ucraina Rustem Umerov in Usa per i negoziati

Sarà Rustem Umjerov, 43 anni, già ministro della Difesa due anni fa, per questo seduto a tutti i tavoli diplomatici aperti e smantellati in questi 4 anni di guerra, a guidare la nuova delegazione ucraina chiamata a trattare un accordo di pace con la Russia, partendo dal discusso documento americano. Prende il posto del dimissionario Andriy Yermak, amico intimo di Zelensky e uomo forte del governo di Kiev, contestato in patria e travolto dallo scandalo corruzione per un presunto fiume di denaro - almeno 86 milioni di euro - sottratto dai finanziamenti internazionali incassati per sostenere le infrastrutture energetiche ucraine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

