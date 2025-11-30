Ucraina Rubio in Florida per i colloqui con Kiev | Produttivi ma c' è tanto da fare

Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti che la sessione di colloqui tra i funzionari statunitensi e dell’Ucraina, durata circa quattro ore, volti a trovare una soluzione alla guerra tra Mosca e Kiev, è stata produttiva ma che resta ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo di pace. “Non si tratta solo dei termini che porranno fine ai combattimenti ”, ha affermato Rubio. “Si tratta anche dei termini che garantiranno all’Ucraina una prosperità a lungo termine. Penso che oggi abbiamo fatto un passo avanti in questa direzione, ma c’è ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Rubio in Florida per i colloqui con Kiev: "Produttivi, ma c'è tanto da fare"

Leggi anche questi approfondimenti

"Vogliamo una pace che preservi sovranità e indipendenza dell'Ucraina". Lo afferma il segretario di Stato americano Rubio aprendo i colloqui in Florida dove Kyiv discute il piano di pace proposto dal Presidente Trump. Il Presidente Zelensky sente Von Der Le - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | I colloqui di oggi puntano a "porre fine a una guerra e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un altro conflitto e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo" ha detto Rubio. #AN Vai su X

Rubio: "Colloqui produttivi ma c'è ancora molto da fare" - Un clima costruttivo, ma segnato da evidenti complessità e dall'urgenza di trovare una soluzione diplomatica. Si legge su msn.com

Ucraina, vertice in Florida tra la delegazione Usa e quella di Kiev: “Colloqui duri ma costruttivi” - I colloqui in Florida tra alti funzionari statunitensi e una delegazione dell'Ucraina, volti a porre fine alla guerra, sono "duri ma molto costruttivi". Segnala msn.com

Ucraina, via ai colloqui di pace a Miami. Rubio: "Si garantisca sovranità e prosperità a Kiev" - "L'incontro tra la delegazione ucraina e la parte americana sui passi da compiere per raggiungere una pace giusta è già iniziato negli Stati Uniti", scrive Umerov, "rimango in costante contatto con il ... Come scrive affaritaliani.it