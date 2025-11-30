Ucraina Rubio in Florida per i colloqui con Kiev | Produttivi ma c' è tanto da fare

Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti che la sessione di colloqui tra i funzionari statunitensi e dell’Ucraina, durata circa quattro ore, volti a trovare una soluzione alla guerra tra Mosca e Kiev, è stata produttiva ma che resta ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo di pace. “Non si tratta solo dei termini che porranno fine ai combattimenti ”, ha affermato Rubio. “Si tratta anche dei termini che garantiranno all’Ucraina una prosperità a lungo termine. Penso che oggi abbiamo fatto un passo avanti in questa direzione, ma c’è ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

