Ucraina raid russo nella regione di Kiev | devastato un condominio
Un incendio ha devastato un condominio a Vyshgorod, nella regione di Kiev, in Ucraina. Il rogo è stato causato da un raid di droni russi nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori. Il bilancio è di un morto e almeno 11 feriti, tra cui un bambino, ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione regionale Mykola Kalashnyk. L’attacco è avvenuto poche ore dopo un intenso bombardamento aereo che venerdì sera ha causato la morte di almeno tre persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Tg2. . In #Ucraina 3 le vittime dei raid russi su #Kiev. 600mila persone senza luce. E dopo le dimissioni di #Yèrmak, il presidente #Zelensky nomina #RustemUmerov nuovo capo delegazione con il mandato di negoziare una rapida fine della guerra - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Nella notte raid su Kiev: un morto e 11 feriti. Putin insiste sulla cessione del Donbass come condizione per la pace. Duro colpo per Zelensky: ieri, nell'ambito dello scandalo corruzione, è stato rimosso Andriy Yermak, potente capo di gabinetto e pri Vai su X
Ucraina, raid russo nella regione di Kiev: devastato un condominio - (LaPresse) Un incendio ha devastato un condominio a Vyshgorod, nella regione di Kiev. Come scrive msn.com
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Corruzione, Zelensky in difficoltà: si dimette Yermak, arriva Umerov. Attacchi coi droni vicino Kiev - Attacco russo con droni sulla città di Vyshgorod, nella regione di Kiev: almeno un morto e 11 feriti, tra cui un bambino. Secondo corriere.it
Nuovi raid russi sull'Ucraina, 'distrutta una centrale solare nella regione di Odessa' - I russi colpiscono i veicoli che cercano di entrare a Kupyansk (ANSA) ... ansa.it scrive