Ucraina raid russo nella regione di Kiev | devastato un condominio

Un incendio ha devastato un condominio a Vyshgorod, nella regione di Kiev, in Ucraina. Il rogo è stato causato da un raid di droni russi nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori. Il bilancio è di un morto e almeno 11 feriti, tra cui un bambino, ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione regionale Mykola Kalashnyk. L’attacco è avvenuto poche ore dopo un intenso bombardamento aereo che venerdì sera ha causato la morte di almeno tre persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

