Ucraina nuovi raid russi Delegazione Kiev negli Usa per negoziati
(Adnkronos) – Mentre proseguono gli attacchi russi in Ucraina, delegati di Kiev sono oggi negli Stati Uniti per parlare del piano di pace. Tre i raid delle forze russe contro Kherson nella mattina di oggi. Tre civili, fra cui un uomo di 73 anni, sono rimasti feriti nel terzo bombardamento. L'Ucraina si trova ad affrontare pressioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
