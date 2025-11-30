Ucraina numerosi attacchi russi su Kiev e Chernihiv | le immagini delle macerie

Gli attacchi russi con droni e missili contro l’Ucraina nella notte tra sabato e domenica hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre 19, tra cui quattro bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un attacco con droni ha colpito un condominio di nove piani nella città di Vyshhorod, nella regione di Kiev. Le autorità hanno riferito che 146 persone sono state evacuate dal grattacielo e che le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte. In un’altra zona, un frammento di missile è stato rimosso dal cortile di una casa privata nella regione di Chernihiv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, numerosi attacchi russi su Kiev e Chernihiv: le immagini delle macerie

