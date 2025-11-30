Ucraina negoziatori negli Usa Zelensky | Dialogo su proposta Ginevra prosegue

(Adnkronos) – Venti di pace nella guerra tra Ucraina e Russia. Una delegazione di Kiev, guidata da Rustem Umerov e incaricata di portare avanti negoziati, arriverà nelle prossime ore a Miami, in Florida, dove incontrerà l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente americano Jared Kushner. Lo scrive Axios citando fonti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

