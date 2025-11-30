Ucraina il Papa | Piano Trump proposta concreta per la pace E sulla Palestina | Israele non vuole i due Stati ma noi mediamo

“La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione dei due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono” israeliani e palestinesi. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando con i giornalisti a bordo del volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut nell’ambito del suo viaggio in Turchia e Libano. “Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione giusta per tutti”, ha aggiunto. Prevost afferma di aver “parlato di questo” con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che, dice, “è certamente d’accordo” sull’ipotesi dei due Stati: “La Turchia potrebbe giocare un ruolo importante in questo”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

