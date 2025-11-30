Ucraina il Papa | Piano Trump proposta concreta per la pace E sulla Palestina | Israele non vuole i due Stati ma noi mediamo

Ilfattoquotidiano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione dei due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono” israeliani e palestinesi. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando con i giornalisti a bordo del volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut nell’ambito del suo viaggio in Turchia e Libano. “Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione giusta per tutti”, ha aggiunto. Prevost afferma di aver “parlato di questo” con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che, dice, “è certamente d’accordo” sull’ipotesi dei due Stati: “La Turchia potrebbe giocare un ruolo importante in questo”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ucraina il papa piano trump proposta concreta per la pace e sulla palestina israele non vuole i due stati ma noi mediamo

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il Papa: “Piano Trump proposta concreta per la pace”. E sulla Palestina: “Israele non vuole i due Stati, ma noi mediamo”

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina papa piano trumpBreaking News delle 16.00 | Ucraina, Trump: il piano non è definitivo - In questa edizione: Ucraina, Trump: il piano non è definitivo, Ostaggi in Nigeria, l'appello di Papa Leone, Regionali, affluenza in netto calo, Giovane uc ... Da libero.it

ucraina papa piano trumpPapa Leone prega per la pace in Ucraina e per l’assalto islamico in Africa e in Nigeria - Papa Leone prega per la pace in Ucraina e per l'assalto islamico in Africa e in Nigeria - Lo riporta blitzquotidiano.it

ucraina papa piano trumpGuerra Ucraina, Trump, i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Papa Piano Trump