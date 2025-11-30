Ucraina il Papa | Piano Trump proposta concreta per la pace E sulla Palestina | Israele non accetta soluzione due Stati
“La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione dei due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono” israeliani e palestinesi. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando con i giornalisti a bordo del volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut nell’ambito del suo viaggio in Turchia e Libano. “Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione giusta per tutti”, ha aggiunto. Prevost afferma di aver “parlato di questo” con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che, dice, “è certamente d’accordo” sull’ipotesi dei due Stati: “La Turchia potrebbe giocare un ruolo importante in questo”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ucraina, l’Ue si oppone al piano di pace di Trump: “Preoccupante. No al riconoscimento dei territori in mano ai russi” - Il Parlamento europeo approva una risoluzione contro la proposta USA: "La pace non può essere raggiunta cedendo all'aggressore" ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Piano di pace per l’Ucraina, Trump apre alla proposta europea in 24 punti - La controproposta europea per il piano di pace in Ucraina piace a Trump e Marco Rubio sembra ottimista per una soluzione rapida dell’accordo ... Da quifinanza.it
Altro che nemico, la Russia è terra di opportunità. Il Wall Street Journal e l’arte di Trump: “Fare soldi, non la guerra” - Il WSJ rivela: Trump pronto ad accettare le proposte del Cremlino per un accordo economico che escluderebbe l'Europa ... Secondo ilfattoquotidiano.it