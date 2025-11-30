Ucraina due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson

Il governo russo stanzia 12,93 trilioni di rubli (166,8 miliardi di dollari) per l'esercito e l'acquisto di armi: si tratterebbe della spesa militare più elevata dai tempi dell'Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson

#Ucraina , morti, feriti e 600mila al buio dopo ultimo attacco della #Russia - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, attacco missilistico nella notte su Kiev: 2 morti e 6 feriti. La risposta con droni su Rostov Vai su X

Ucraina sotto attacco: bombe su Kherson e Kiev, 2 morti e 7 feriti. Delegazione Kiev in Usa per la pace - Sono almeno due le vittime degli ultimi raid russi in Ucraina. Riporta fanpage.it

Morti e feriti in nuovi attacchi russi in Ucraina, Zelensky: "Sanzioni su petrolio russo" - Il presidente ucraino annuncia sanzioni su compagnie petrolifere russe già colpite dagli Usa e aggiorna il collega fi ... Come scrive msn.com

Ucraina, 2 i morti e 10 i feriti in attacchi russi su Kiev - Sono due i morti e dieci i feriti negli attacchi notturni russi su Kiev: lo annunciano le autorità, citate dai media locali, precisando che sono stati colpiti e danneggiati edifici e abitazioni in div ... Lo riporta ansa.it