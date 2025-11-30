Ucraina anche Rubio ai colloqui in Florida | delegazione di Kiev guidata da Umerov

E' la prima volta che Volodymyr Zelensky si allontana dall'Ucraina senza il suo braccio destro nonché capo d'Ufficio del presidente, Andriy Yermak, dimessosi per andare al fronte dopo lo scandalo della corruzione che lo vedrebbe protagonista. Per andare in Florida, quindi, il leader di Kiev ha affidato la delegazione a Rustem Umerov, che oggi incontrerà .

