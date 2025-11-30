Ucraina al via l’incontro in Florida su confini e sicurezza | Umerov cerca risultati concreti

Umerov ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui viene specificato che i colloqui permetteranno di raggiungere "una pace reale e affidabile e garanzie di sicurezza a lungo termine". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, al via l’incontro in Florida su confini e sicurezza: Umerov cerca risultati concreti

