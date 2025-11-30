Ucciso a 37 anni e abbandonato in strada a Latina carabinieri arrestano un 38enne per omicidio
I carabinieri della Compagnia di Latina hanno arrestato un 38enne per l'omicidio di un uomo di 37 anni, ucciso e abbandonato sul ciglio della strada a Pontinia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Orrore a Pontinia, 37enne ucciso a coltellate: il corpo lasciato sull’asfalto da un’auto in corsa - Un uomo di 37 anni, di origini indiane, è stato trovato senza vita sabato sera lungo Strada della Torre, in una zona periferica di Pontinia. Riporta latinapress.it
Accoltellato e abbandonato in strada a Pontinia, 37enne gettato dall'auto in corsa: mistero sull'aggressione - Omicidio a Pontinia, cadavere di un 37enne indiano gettato da un'auto in corsa e trovato da alcuni connazionali ... Si legge su virgilio.it
Indiano di 36 anni ucciso e abbandonato in strada a Pontinia - Un uomo di 36 anni, cittadino indiano, è stato trovato senza vita nella serata di ieri lungo la Strada Provinciale della Torre, in aperta campagna a Pontinia. Riporta msn.com