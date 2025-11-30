Uccisa dal nipote dentro il negozio Non si è pentito non lo perdono Sogno di riabbracciare mia sorella
Firenze, 30 novembre 2025 – Un dolore difficile da capire, e ancora più difficile da accettare. Gianni Frosecchi, fratello di Laura, la 55enne uccisa a colpi di pistola nella sua bottega di alimentari a Chiesanuova, frazione di San Casciano – il 17 ottobre 2024 – dal nipote di 22 anni, Mattia Scutti, non riesce a smettere di pensare agli ultimi attimi passati insieme alla sorella. “Ero stato in negozio da lei qualche giorno prima della tragedia – ci racconta –, non erano presenti clienti, lei ha acceso il karaoke e abbiamo intonato qualche canzone. Non dimenticherò mai quel momento: il dolore a più di un anno di distanza rimane forte, così come la rabbia per una morte che non ha spiegazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
