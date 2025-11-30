Tv Ci pensa il vento vince 68ma edizione Zecchino d' Oro
'Ci pensa il vento' cantata da Emma, 9 anni, di Monza, ha vinto la 68ma edizione dello Zecchino d'Oro: Il brano, con testo di Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol e musica di Lodovico Saccol, si e' aggiudicato la rassegna di canzoni per l'infanzia che si e' conclusa all'Antoniano di Bologna con la serata condotta dal direttore artistico Carlo Conti, trasmessa in diretta su Rai1 e RaiPlay.Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno indossato i panni 'storici' di Mago Zurli' e Richetto ma c'era anche l'immancabile Topo Gigio. Il brano vincitore e' stato scelto da una giuria di bimbi e una di grandi tra i 14 brani in gara, firmati da 28 autori tra cui Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi (Negramaro). 🔗 Leggi su Iltempo.it
