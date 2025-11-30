Tuttosport – Allegri svela cosa ha detto all’arbitro Lazio in silenzio stampa

2025-11-30 00:38:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Non era facile neanche per l’arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var”. Queste le parole di Massimiliano Allegri, intervenuto al termine della gara interna contro la Lazio di Maurizio Sarri, decisa dal sigillo di Rafa Leao (51?) che è inoltre valso il secondo successo consecutivo dopo la vittoria nel derby della Madonnina. Un risultato che ha visto i biancocelesti – che al termine del match hanno deciso per il silenzio stampa – contestare un tocco di braccio in area da parte di Strahinja Pavlovic, rivisto al Var da Giuseppe Collu che ha però rilevato il fallo precedente di Alessio Romagnoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Allegri svela cosa ha detto all’arbitro. Lazio in silenzio stampa

