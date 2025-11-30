Tutto Woody Allen eterno Zelig | 90 anni di geniale follia nel dizionario sul mitico regista e attore newyorkese

La sintesi non si addice a Woody Allen. Sarà per questo che al compimento dei suoi “primi” 90 anni – il 30 novembre – lo si immagina dirottato verso il futuro come uno Zelig in loop a pensare, scrivere, dirigere ininterrottamente chissà quale geniale follia. Il sovrano delle comiche contraddizioni che non ha paura di morire (“è soltanto che non vorrei esserci quando succederà”) ma che allo stesso tempo considera l’immortalità “poco conveniente” (“riuscite a immaginare a quanto ammonterebbe il costo del macellaio?”) è il protagonista assoluto di un volume monumentale edito da Gremese che altrimenti non poteva titolarsi se non “ Tutto Woody Allen ” per la cura sapiente e capillare di Enrico Giacovelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutto Woody Allen, eterno Zelig: 90 anni di geniale follia nel “dizionario” sul mitico regista e attore newyorkese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

E come ogni mese, anche alla fine di questo novembre vi ricordo che cosa abbiamo pubblicato su Cinefilia Ritrovata - così potete recuperare i contenuti che vi interessano sfruttando possibilmente un pigro weekend. - Prosegue il "Tutto Woody Allen" (nuovissi - facebook.com Vai su Facebook

Buon Compleanno Woody Allen. Nessuno come lui - Il regista, sceneggiatore e attore compie 90 anni, con quattro Oscar, 22 nomination e un Leone d’oro alla carriera è riconosciuto nella storia del cinema come un autore di grandissimo talento Con quat ... Lo riporta ansa.it

Woody Allen fa 90 anni e loro sono i suoi 5 migliori film, unici - Una selezione del meglio in carriera di un regista ed attore che ha cambiato tutto, muovendosi tra commedia e dramma, satira e malinconia ... Scrive esquire.com

Woody Allen, nato Allan Stewart Königsberg, 90 anni e una cinquantina di film (di cui molti splendidi) - Woody Allen, nato Allan Stewart Königsberg, figlio di un tassista e di una fioraia del Bronx, origini ebraiche aschenazite, ha confermato nella sua autobiografia Apropos of Nothing (2020) d’essere nat ... Come scrive ilfattoquotidiano.it