Annunciata di fronte agli alunni della scuola elementare, la prima stagione di ‘Tutti a Teatro’, la rassegna di spettacoli esclusivamente pensati per i ragazzi del ‘Teatro Ideale’ di Servigliano. E’ stato Oberdan Casanelli nelle vesti di direttore artistico, a presentare insieme a Marco Rotoni e Danilo Viozzi, sindaco e presidente del consiglio e Oda Gesuè dirigente dell’Ic di Falerone, il programma. "Il teatro è vita, ci inviata a sognare" esordisce Rotoni. "Questo territorio ha espresso sin dall’antichità la sua vocazione per il teatro" commenta Gesuè. "Magari siete abituati a vedere programmi in Tv – dichiara Danilo Viozzi – ma nel Teatro c’è un contatto vero fra il pubblico e gli attori che vi appassionerà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tutti a teatro’, spettacoli inclusivi per i più piccoli