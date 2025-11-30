tutte le ex famose di can yaman turche e italiane

La passione tra Can Yaman e l’ex famosa Acelya è scoppiata durante le riprese di “Inadina Ask” (“Amore Testardo”) e sullo schermo si è vista la loro alchimia. Tuttavia la relazione è durata poco ed è terminata quando la serie era ancora in corso. Quando si è deciso di non girare la seconda stagione qualcuno ha pensato che la causa fosse stata proprio la rottura tra i due attori principali, ma la realtà è che purtroppo non ha avuto abbastanza ascolti. Poi quando Can è diventato famoso è diventata conosciuta la storia tra lui e un’altra collega, Bestemsu Ozdemir, 30 anni. Sono stati insieme dall’aprile al dicembre 2017 e sembra che abbiano anche convissuto, poi è giunto al capolinea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

