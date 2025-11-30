Tursi maresciallo dei Carabinieri si toglie la vita in caserma | morto a 31 anni Marco Lomagistro

Il maresciallo era originario di Laterza, la tragica scoperta dei colleghi. Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Tursi e quella di Laterza. Il maresciallo Marco Lomagistro, 31 anni, comandante della stazione dei Carabinieri di Tursi, si è tolto la vita la mattina di sabato 29 novembre all’interno della caserma dove prestava servizio. A trovare il corpo senza vita sono stati alcuni colleghi, immediatamente intervenuti e ora impegnati, insieme al Comando provinciale di Matera, nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo ha utilizzato la pistola di ordinanza. Lomagistro, originario di Laterza, era arrivato da poco nella cittadina lucana ma si era già fatto apprezzare per il suo carattere, la professionalità e il forte senso del dovere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

