Tursi maresciallo dei Carabinieri si toglie la vita in caserma | morto a 31 anni Marco Lomagistro
Il maresciallo era originario di Laterza, la tragica scoperta dei colleghi. Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Tursi e quella di Laterza. Il maresciallo Marco Lomagistro, 31 anni, comandante della stazione dei Carabinieri di Tursi, si è tolto la vita la mattina di sabato 29 novembre all’interno della caserma dove prestava servizio. A trovare il corpo senza vita sono stati alcuni colleghi, immediatamente intervenuti e ora impegnati, insieme al Comando provinciale di Matera, nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo ha utilizzato la pistola di ordinanza. Lomagistro, originario di Laterza, era arrivato da poco nella cittadina lucana ma si era già fatto apprezzare per il suo carattere, la professionalità e il forte senso del dovere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Marco Lomagistro aveva 31 anni ed era di Laterza, maresciallo dei carabinieri ritrovato morto stamattina in caserma a Tursi, Matera. Il giovane, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Indagini in corso per accertare la reale dinamica dei fatti. Un abbracci - facebook.com Vai su Facebook
Tursi, si toglie la vita nella caserma dei carabinieri dove prestava servizio come comandante - «Un punto di riferimento per tanti, esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere» ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Tragedia a Tursi: il comandante della Stazione dei Carabinieri si toglie la vita in caserma - Una tragedia ha scosso profondamente questa mattina la comunità di Tursi. Scrive ivl24.it
Un carabiniere di Laterza si toglie la vita in caserma - Un maresciallo dei carabinieri di 31 anni, originario di Laterza, nel tarantino, si è suicidato nella caserma di Tursi, in provincia di Matera, dove prestava servizio. Si legge su rainews.it