Turismo invernale oltre le attese | 93 milioni di presenze e 14,8 miliardi di spesa

Il turismo invernale in Italia supera ogni previsione. Secondo le stime più recenti dell’istituto Demoskopika, nel corso della stagione 2025-2026 si stimano 29,7 milioni di arrivi e ben 93 milioni di presenze nei territori turistici più popolari nella stagione fredda. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un aumento in entrambi i casi, che ha trascinato la spesa diretta legata a questi flussi. Ma il motore principale di questa crescita è rappresentato dai turisti stranieri, la cui domanda ha registrato una impennata. Cosa dicono i numeri sul turismo invernale in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Turismo invernale oltre le attese: 93 milioni di presenze e 14,8 miliardi di spesa

