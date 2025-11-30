Turismo in primo piano | Giorgia Anastasi eletta nella presidenza nazionale di Assohotel

Il 26 novembre si è svolta l’annuale assemblea elettiva Assohotel Nazionale, che oltre a trattare i temi salienti del settore, ha visto la nomina del nuovo presidente, Nicola Scolamacchia, eletto all’unanimità, il quale copriva già la carica di Presidente Confesecenti Ferrara. Di origini milanesi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

