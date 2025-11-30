Tu scolleghi questi elettrodomestici dopo l’uso? Devi assolutamente farlo

La sicurezza domestica dipende spesso da gesti semplicissimi che tendiamo a ignorare per fretta. Lasciare gli elettrodomestici collegati alla corrente, anche se non sono in uso, è una minaccia latente che può portare a guasti, incidenti e, nei casi peggiori, incendi accidentali. È fondamentale sapere quali dispositivi richiedono un’attenzione speciale prima di uscire di casa per assicurarsi una totale tranquillità. Nonostante le loro dimensioni ridotte, i caricabatterie di cellulari, tablet e altri apparecchi elettronici sono una delle cause più comuni di incendi domestici. Gli esperti, come quelli di Phone House, avvertono: quando sono attaccati alla presa senza essere collegati a un dispositivo, sono comunque sotto tensione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

