Trump vara blacklist stampa e reporter

0.15 Nuovo attacco di Trump alla stampa. Sul sito della Casa Bianca,infatti, è comparsa una lista di giornalisti e media che pubblicherebbero "fake news". In cima alla nuova pagina si legge: "Fuorviante. Di parte. Smascherato" e sotto sono elencati i "trasgressori della settimana":Boston Globe, Cbs News e l'Independent. Nella sezione c'è anche una "Offender Hall of Shame", letteralmente una "galleria della vergogna", che include il Washington Post,Cnn ancora Cbs News, Msnbc,Associated PressNew York Times, Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Triads ”Tänd ett ljus” brukar vara etta på listan över de mest populära jullåtarna i Sverige. Men nu petas klassikern ned av en Ariana Grande-låt. Läs mer via länken i kommentarerna - facebook.com Vai su Facebook

Lo show di Trump in conferenza stampa: ne ha per tutti e attacca (ancora) i giornali - Roma, 25 giugno 2025 – Show del presidente americano Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato de L'Aja tra insulti, frecciate, carezze, minacce e battute. quotidiano.net scrive

Vertice in Alaska, cosa hanno detto Trump e Putin nella conferenza stampa congiunta - Quali sono stati gli accordi raggiunti durante il bilaterale fra Donald Trump e Vladimir Putin? Segnala tg24.sky.it

Trump-Putin in Alaska, la scaletta del vertice: il bilaterale (solo con gli interpreti), le delegazioni e (forse) la conferenza stampa - Ad Anchorage è tutto pronto per lo storico incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin che, sulla carta, offre una seria chance per la pace in Ucraina dopo ... Lo riporta ilmessaggero.it