Trump ordina chiusura spazio aereo venezuelano 3 navi e 4.000 soldati Usa nei Caraibi

Ilfogliettone.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump ha ordinato oggi la chiusura dello spazio aereo sopra e intorno al Venezuela, citando la lotta al narcotraffico e una ricompensa di 50 milioni di dollari. Il ministero degli Esteri venezuelano, guidato da Yvan Gil, ha diffuso un comunicato ufficiale che respinge “in maniera categorica” l’annuncio del presidente statunitense e lo definisce un atto ostile e una minaccia di uso della forza. Caracas sostiene che la dichiarazione, pubblicata su Truth, tenta di applicare extraterritorialmente una giurisdizione illegittima e viola la sovranità nazionale; il testo richiama la Convenzione di Chicago del 1944 e le norme dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) come tutela dello spazio aereo venezuelano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

trump ordina chiusura spazio aereo venezuelano 3 navi e 4000 soldati usa nei caraibi

© Ilfogliettone.it - Trump ordina chiusura spazio aereo venezuelano, 3 navi e 4.000 soldati Usa nei Caraibi

Scopri altri approfondimenti

trump ordina chiusura spazioEscalation senza fine. Trump "ordina" la chiusura dello spazio aereo del Venezuela - La strategia fin qui adottata dalla Casa Bianca sembra voler costringere il leader ... Si legge su huffingtonpost.it

Trump ordina la chiusura "totale" dello spazio aereo del Venezuela - Il presidente Usa lancia un messaggio sul social Truth dichiarando chiuso lo spazio aereo venezuelano, mentre la presenza militare statunitense nei Caraibi cresce e Washington minaccia operazioni di t ... Da msn.com

trump ordina chiusura spazioVenezuela, Trump “chiude” lo spazio aereo del Paese - Dopo le operazioni via mare e l’annuncio di iniziative via terra, Washington prova a bloccare lo spazio aereo venezuelano in nome della l ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Ordina Chiusura Spazio