Trump ordina chiusura spazio aereo venezuelano 3 navi e 4.000 soldati Usa nei Caraibi
Il presidente Donald Trump ha ordinato oggi la chiusura dello spazio aereo sopra e intorno al Venezuela, citando la lotta al narcotraffico e una ricompensa di 50 milioni di dollari. Il ministero degli Esteri venezuelano, guidato da Yvan Gil, ha diffuso un comunicato ufficiale che respinge “in maniera categorica” l’annuncio del presidente statunitense e lo definisce un atto ostile e una minaccia di uso della forza. Caracas sostiene che la dichiarazione, pubblicata su Truth, tenta di applicare extraterritorialmente una giurisdizione illegittima e viola la sovranità nazionale; il testo richiama la Convenzione di Chicago del 1944 e le norme dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) come tutela dello spazio aereo venezuelano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
