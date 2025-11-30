Nuove iniziative della Casa Bianca contro i media e le accuse a giornalisti e testate. Negli ultimi tempi, la Casa Bianca ha adottato una strategia piuttosto decisa nei confronti dei mezzi di informazione, creando una sezione dedicata al monitoraggio e alla condanna di testate e giornalisti ritenuti colpevoli di distorsioni delle notizie o di comportamenti tendenziosi. Questo approccio mira a evidenziare le presunte fake news e a contestare le narrative considerate bugiarde o parziali. La nascita di una sezione ufficiale dedicata alla critica mediatica. Contenuti e obiettivi della sezione dedicata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Trump lancia sito web contro i media percepiti come influenzati