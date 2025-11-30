Trump lancia sito web contro i media percepiti come influenzati

Jumptheshark.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove iniziative della Casa Bianca contro i media e le accuse a giornalisti e testate. Negli ultimi tempi, la Casa Bianca ha adottato una strategia piuttosto decisa nei confronti dei mezzi di informazione, creando una sezione dedicata al monitoraggio e alla condanna di testate e giornalisti ritenuti colpevoli di distorsioni delle notizie o di comportamenti tendenziosi. Questo approccio mira a evidenziare le presunte fake news e a contestare le narrative considerate bugiarde o parziali. La nascita di una sezione ufficiale dedicata alla critica mediatica. Contenuti e obiettivi della sezione dedicata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

trump lancia sito web contro i media percepiti come influenzati

© Jumptheshark.it - Trump lancia sito web contro i media percepiti come influenzati

Leggi anche questi approfondimenti

trump lancia sito web'Piano segreto Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina' - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Scrive ansa.it

'Trump si appisola durante un evento', ironia dei dem sul web - Democratici e oppositori di Donald Trump scatenati dopo che è circolato sui social media un video nel quale il presidente americano sembra appisolarsi sulla poltrona durante un evento nello Studio ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Lancia Sito Web