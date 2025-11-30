Trump lancia sito web contro i media percepiti come influenzati
Nuove iniziative della Casa Bianca contro i media e le accuse a giornalisti e testate. Negli ultimi tempi, la Casa Bianca ha adottato una strategia piuttosto decisa nei confronti dei mezzi di informazione, creando una sezione dedicata al monitoraggio e alla condanna di testate e giornalisti ritenuti colpevoli di distorsioni delle notizie o di comportamenti tendenziosi. Questo approccio mira a evidenziare le presunte fake news e a contestare le narrative considerate bugiarde o parziali. La nascita di una sezione ufficiale dedicata alla critica mediatica. Contenuti e obiettivi della sezione dedicata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Trump chiude lo spazio aereo sul Venezuela e lancia un messaggio diretto su Truth: “Spacciatori e compagnie aeree considerino tutto bloccato”. Dura la replica di Maduro: “È una campagna contro il Paese, ci difenderemo”. - facebook.com Vai su Facebook
Trump chiude lo spazio aereo sul Venezuela e lancia un messaggio diretto su Truth: “Spacciatori e compagnie aeree considerino tutto bloccato”. Dura la replica di Maduro: “È una campagna contro il Paese, ci difenderemo”. Vai su X
'Piano segreto Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina' - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Scrive ansa.it
'Trump si appisola durante un evento', ironia dei dem sul web - Democratici e oppositori di Donald Trump scatenati dopo che è circolato sui social media un video nel quale il presidente americano sembra appisolarsi sulla poltrona durante un evento nello Studio ... Secondo ansa.it