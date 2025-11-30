Trump è un fascista? | pochi hanno capito il significato del siparietto con Mamdani alla Casa Bianca
di Silvano Poli Z. Mamdani e D. Trump condividono qualcosa di profondo: sono entrambi cresciuti nel Bronx. Può sembrare un’inezia, ma in quest’epoca di localismo e declino ideologico condividere i luoghi e gli umori in cui si è cresciuti può spiegare molto più dei vari sondaggi e studi. Ad accumunare Trump e Mamdani è infatti lo stile, l’intensità della comunicazione propria del quartiere in cui sono cresciuto: un tratto che, come mostrano i risultati, oggi è l’arma decisiva che li rende dei vincenti. Per questo motivo, il loro incontro alla Casa Bianca di pochi giorni fa (2111) era uno degli eventi più attesi da partiti e stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
