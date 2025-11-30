Trump e Infantino hanno bisogno l’uno dell’altro El Paìs

L’inaspettata amicizia tra Donald Trump e Gianni Infantino sta avvicinando il calcio al mondo Maga, trasformando lo sport minoritario negli Stati Uniti in un fenomeno sempre più mediatico e politico. Trump e il suo improvviso amore per il calcio. Scrive El Paìs: “Mai prima d’ora due personalità così opposte erano state così vicine. L’inaspettata amicizia tra il presidente della Fifa e il presidente degli Stati Uniti ha suscitato alcune critiche. Ma l’idillio tra i due leader sta avvicinando il calcio, uno sport minoritario negli Stati Uniti, al mondo Maga, un territorio fino a oggi riservato alla Nfl, all’Nba e al baseball. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump e Infantino hanno bisogno l’uno dell’altro (El Paìs)

