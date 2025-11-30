Trump e il suo pasticcio in Sudafrica | chi sta davvero manipolando l’informazione?

Cosa sappiamo dello scempio che sta facendo Trump in Sudafrica? Una politica di follie estremiste. Quando Donald Trump annuncia, il 27 novembre, che il Sudafrica non sarà invitato al G20 del 2026 e che gli Stati Uniti taglieranno fondi e sostegni a Pretoria, non sta solo compiendo l’ennesimo gesto plateale. Sta ribadendo, con una chiarezza brutale, che la sua politica estera è un algoritmo coloniale che legge il mondo attraverso un unico filtro: il bianco in pericolo e il nero colpevole. E il mainstream occidentale, invece di problematizzare, amplifica. Con titoli fuorvianti, cornici schiacciate sulle reazioni più visibili, riducendo una crisi geopolitica reale a un teatrino diplomatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump e il suo pasticcio in Sudafrica: chi sta davvero manipolando l’informazione?

Leggi anche questi approfondimenti

Il governatore dello Stato del West Virginia fa un pasticcio sulle condizioni dei militari feriti. Prima: "Sono morti". Poi. "Abbiamo notizie contrastanti" - facebook.com Vai su Facebook

Perché Trump caccia il Sudafrica dal G20 e taglia tutti gli aiuti - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che il Sudafrica non sarà invitato al summit G20 del prossimo anno a Miami e che gli Stati Uniti interromperanno immediatamente ogni pagamento e suss ... Scrive startmag.it

Perché Donald Trump ce l’ha con il Sudafrica - Il presidente statunitense è ossessionato dal destino dei bianchi e incapace di rimettersi in discussione davanti ai fatti che smentiscono i suoi pregiudizi. Si legge su internazionale.it

Donald Trump esclude dal G20 del 2026 il Sudafrica, che contesta la decisione - Il Sudafrica ha contestato la decisione del presidente statunitense Donald Trump di escluderlo dal prossimo vertice del G20, che si svolgerà negli Stati Uniti nel 2026, ricordando di essere membro di ... internazionale.it scrive