Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela
Trump dichiara “chiuso” lo spazio aereo sopra il Venezuela e avverte che “molto presto” scatteranno operazioni “via terra” per fermare i narcotrafficanti. “A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela interamente chiuso”, ha avvertito il tycoon in un post su Truth. Gli Stati Uniti, ovviamente, non hanno l’autorità per chiudere lo spazio aereo di un altro Paese, ma la posizione di Trump potrebbe dissuadere le compagnie aeree dall’operare nella zona e creare il caos nei trasporti. Anche perché l’annuncio del commander-in-chief arriva pochi giorni dopo che la Federal Aviation Administration americana ha messo in guardia le compagnie sull’aumento di “attività militari in Venezuela e nei dintorni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
