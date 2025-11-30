Trump avvisa Maduro Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela e basi Usa nei Caraibi
In nome della lotta al narcotraffico Donald Trump continua ad aumentare la pressione sul Venezuela con un enorme dispiegamento militare nei Caraibi che include la più grande portaerei del mondo. E ieri il presidente americano, in una ennesima escalation nello scontro con il leader di Caracas Nicolas Maduro, ha avvertito che lo spazio aereo sul Paese dovrebbe essere considerato chiuso. «A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela deve essere chiuso completamente», ha scritto sul suo social Truth senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
