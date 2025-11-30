Trump aggredisce verbalmente un’altra giornalista | Fai queste domande solo perché sei una persona stupida
Ancora un attacco sessista a una giornalista da Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente degli Stati Uniti è finita Nancy Cordes della Cbs. La premessa è l’attacco ai militari della Guardia Nazionale di mercoledì a Washington, in seguito al quale Trump ha accusato l’ amministrazione Biden di non aver effettuato adeguati controlli sugli afghani arrivati negli Stati Uniti, dopo il ritiro delle truppe americane. Durante un punto stampa a Mar-a-Lago giovedì, all’indomani dell’assalto, la giornalista ha fatto presente al tycoon che il suo “ dipartimento di Giustizia aveva riferito che l’Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna hanno effettuato controlli approfonditi sugli afghani portati negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trump attacca ancora le giornaliste americane: offese sessiste e lista nera dei media sul sito della Casa Bianca. #listanera Vai su X
Money.it. . Trump attacca una giornalista Nel commentare la sparatoria in cui due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da un sospettato di origine afghana, Donald Trump ha avuto un duro scontro con una giornalista che chiedeva chiarimenti sul - facebook.com Vai su Facebook
Trump aggredisce verbalmente un’altra giornalista: “Fai queste domande solo perché sei una persona stupida” - Nancy Cordes della Cbs aveva chiesto conto al presidente americano delle incongruenze nelle sue affermazioni sui controlli sugli afghani entrati negli Stati Uniti dopo il ritiro da Kabul ... Segnala ilfattoquotidiano.it