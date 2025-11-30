Trump aggredisce verbalmente un’altra giornalista | Fai queste domande solo perché sei una persona stupida

Ancora un attacco sessista a una giornalista da Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente degli Stati Uniti è finita Nancy Cordes della Cbs. La premessa è l’attacco ai militari della Guardia Nazionale di mercoledì a Washington, in seguito al quale Trump ha accusato l’ amministrazione Biden di non aver effettuato adeguati controlli sugli afghani arrivati negli Stati Uniti, dopo il ritiro delle truppe americane. Durante un punto stampa a Mar-a-Lago giovedì, all’indomani dell’assalto, la giornalista ha fatto presente al tycoon che il suo “ dipartimento di Giustizia aveva riferito che l’Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna hanno effettuato controlli approfonditi sugli afghani portati negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

