Trump a cronista dopo domanda su sparatoria di Washington | Sei stupida? – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 29 novembre 2025 “Perché lo hanno fatto entrare. Sei stupida? Sei una persona stupida?. Perché sono arrivati su un aereo insieme ad altre migliaia di persone che non dovrebbero essere qui. E tu fai queste domande solo perché sei una persona stupida", così il Presidente Usa Donald Trump si rivolge a una giornalista che ha fatto una domanda sulla sparatoria a Washington. L'accusato secondo Trump è un afghano fatto entrare negli Usa da Biden. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

