Truffe agli anziani | prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione da parte dei carabinieri
Il Comando Provinciale di Rimini, in aderenza a campagne nazionali disposte dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è impegnato in attività di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dell’odioso fenomeno delle truffe agli anziani, realizzando un programma informativo dedicato, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
