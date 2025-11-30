Truffa del finto carabiniere a Colle di Val d' Elsa | quattro arresti
Colle di Val d'Elsa (Siena), 30 novembre 2025 - Rapida ed efficace operazione dei carabinieri di Colle di Val d'Elsa nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, conclusasi con l'arresto di quattro persone - un uomo e tre donne provenienti dalla Campania - responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani residente in Val d'Elsa. Il raggiro, ormai tristemente diffuso, è iniziato con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per un carabiniere di Siena, ha comunicato agli anziani che l'auto intestata al marito sarebbe stata coinvolta in una rapina a una gioielleria. Poco dopo, una donna si è presentata alla loro abitazione fingendosi incaricata del giudice e chiedendo di verificare i gioielli presenti in casa per presunti controlli legati all'indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Truffa del finto corriere, svaligiata azienda di abbigliamento di lusso - facebook.com Vai su Facebook
Siena, ragazza minorenne tenta truffa del finto carabiniere Vai su X
Truffa del finto carabiniere a Colle di Val d'Elsa: quattro arresti - Rapida ed efficace operazione dei carabinieri di Colle di Val d'Elsa nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, conclusasi con l'arresto di quattro persone ... Come scrive lanazione.it
Quattro arresti di napoletani per la truffa in trasferta dei finti carabinieri: tre sono donne - Quattro persone – tre donne e un uomo, tutti di Napoli – sono state arrestate dai carabinieri a Colle Val d’Elsa (provincia di Siena) dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una coppia di ... napolitoday.it scrive
4 arresti in truffa anziani a Colle Val d'Elsa, 3 sono donne - per una truffa a una coppia di anziani, raggiunti e ingannati nella loro abitazione a Colle Val d'Elsa (Siena). Riporta msn.com