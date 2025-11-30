Truffa del finto carabiniere a Colle di Val d' Elsa | quattro arresti

Colle di Val d'Elsa (Siena), 30 novembre 2025 - Rapida ed efficace operazione dei carabinieri di Colle di Val d'Elsa nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, conclusasi con l'arresto di quattro persone - un uomo e tre donne provenienti dalla Campania - responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani residente in Val d'Elsa. Il raggiro, ormai tristemente diffuso, è iniziato con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per un carabiniere di Siena, ha comunicato agli anziani che l'auto intestata al marito sarebbe stata coinvolta in una rapina a una gioielleria. Poco dopo, una donna si è presentata alla loro abitazione fingendosi incaricata del giudice e chiedendo di verificare i gioielli presenti in casa per presunti controlli legati all'indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

