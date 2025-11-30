Trucco post hangover? Questo make up cancella ogni segno di stanchezza

Con la party season ormai alle porte, tra cene e feste con colleghi e amici, i segni di qualche bicchiere extra e delle ore di sonno perdute rischiano di essere anche troppo evidenti sul volto. E quello che serve, oltre a tanta buona skincare post hangover, è un trucco cancella stanchezza che fa dimenticare qualunque walk of shame e regala un aspetto radioso e riposato. Il morning-after make up è la soluzione perfetta per chi non vuole dover ricorrere a strati di correttore e fondotinta per nascondere occhiaie e imperfezioni. Anzi, la troppa stratificazione rischia un effetto boomerang che enfatizza tutto ciò che vorremmo nascondere. 🔗 Leggi su Amica.it

