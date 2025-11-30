Milano, 30 novembre 2025 – Ore 20.20 di venerdì, siamo in un bar di piazza Sant’Alessandro. Una signora è seduta a un tavolino, sta lavorando al pc portatile; accanto a lei, ha sistemato una borsa marrone. Entra un uomo, che finge di guardare i pacchetti di sigarette in esposizione alla cassa. Poco dopo, si materializza un altro uomo, che si sfila lo zaino dalle spalle e facendosi scudo dietro l’altro inizia a frugare nella borsa della cliente, tirando fuori un portafogli giallo. Lei non si accorge di nulla, ma la scena viene osservata in diretta da due ghisa in borghese, appostati dietro le vetrine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Trucco dello zaino: sparisce il portafoglio dell'affermata pianista Esther Fluckiger