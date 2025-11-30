Troppi clienti con precedenti penali bar chiuso per una settimana

Cataniatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Acireale, ritenuto "abituale ritrovo di pregiudicati". Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

troppi clienti precedenti penaliClienti con precedenti, degrado e le lamentele dei residenti: chiuso un bar di Milano - Troppi clienti con precedenti, le lamentele dei residenti e quella sospensione della licenza decretata tempo fa. Riporta milanotoday.it

Chiude il bar vicino alla scuola di Mariano Comense, era la base di troppi pregiudicati - Bar chiuso per 15 giorni a Mariano Comense: sospensione decisa dopo controlli su presenze pericolose e segnalazioni dei residenti. Si legge su virgilio.it

Picchiato dai clienti violenti davanti al figlio piccolo, li denuncia ma arriva la beffa: il questore gli chiude il locale. «Troppe risse» - Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, il protagonista della vicenda si chiama Halil ed è il titolare dell'Istanbul Kebap di via Roma, a Treviso: Halil era stato aggredito a minacciato in numerose ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Troppi Clienti Precedenti Penali