Troppi clienti con precedenti penali bar chiuso per una settimana
La polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Acireale, ritenuto "abituale ritrovo di pregiudicati". Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
