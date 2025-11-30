Treni Cotral | 32,4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria

Interventi di manutenzione straordinaria della flotta ferroviaria, la giunta regionale del Lazio destina 32,4 milioni di euro a Cotral. La delibera finanzia un elenco di lavori che riguardano diverse tipologie di rotabili e comprendono attività di revisione generale, restyling, adeguamenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

